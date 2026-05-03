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Sportitalia: “Vanoli-Paratici, fissato l’incontro. Ecco i temi sul tavolo”

Fabio Paratici Paolo Vanoli
Fabio Paratici e Paolo Vanoli, un incontro per discutere del futuro viola
Redazione VN

In questo finale di stagione il tema che tiene maggiormente banco in casa viola è quello dell'allenatore. Paolo Vanoli ha traghettato la Fiorentina verso una salvezza non scontata. Secondo Sportitalia, nei giorni successivi a quelli della trasferta di Roma, proprio Vanoli e Fabio Paratici si incontreranno. Un meeting che che servirà a capire se ci sono i margini per andare avanti insieme.

La chiaccherata

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Le parti discuteranno di un eventuale rinnovo di contratto, ma anche dell'inserimento di propri uomini di fiducia all'interno dello staff. Nel caso l'accordo non venisse trovato, l'alternativa è sempre quella che porta al nome di Fabio Grosso.

 

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