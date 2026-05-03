In questo finale di stagione il tema che tiene maggiormente banco in casa viola è quello dell'allenatore. Paolo Vanoli ha traghettato la Fiorentina verso una salvezza non scontata. Secondo Sportitalia, nei giorni successivi a quelli della trasferta di Roma, proprio Vanoli e Fabio Paratici si incontreranno. Un meeting che che servirà a capire se ci sono i margini per andare avanti insieme.
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Sportitalia: “Vanoli-Paratici, fissato l’incontro. Ecco i temi sul tavolo”
Fabio Paratici e Paolo Vanoli, un incontro per discutere del futuro viola
La chiaccherata—
Le parti discuteranno di un eventuale rinnovo di contratto, ma anche dell'inserimento di propri uomini di fiducia all'interno dello staff. Nel caso l'accordo non venisse trovato, l'alternativa è sempre quella che porta al nome di Fabio Grosso.
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