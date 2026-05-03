Sportitalia: “Vanoli-Paratici, fissato l’incontro. Ecco i temi sul tavolo”

In questo finale di stagione il tema che tiene maggiormente banco in casa viola è quello dell'allenatore. Paolo Vanoli ha traghettato la Fiorentina verso una salvezza non scontata. Secondo Sportitalia, nei giorni successivi a quelli della trasferta di Roma, proprio Vanoli e Fabio Paratici si incontreranno. Un meeting che che servirà a capire se ci sono i margini per andare avanti insieme.