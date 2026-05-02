Arrivano le ultime notizie dal Viola Park sulla Fiorentina in vista della gara dell'Olimpico contro la Roma. Vanoli, spera di avere a disposizione Gosens per la gara contro i giallorossi, che anche quest'oggi, insieme a Parisi, hanno lavorato parzialmente in gruppo. Proseguono il loro lavoro individuali, invece, Piccoli, Balbo e Fortini.
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Dal VP: Gosens e Parisi, ci siamo quasi. In tre lavorano ancora a parte
Le ultime dal Viola Park per la Fiorentina in vista della Roma: Parisi e Gosens parzialmente in gruppo. Tre giocatori ancora a parte
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