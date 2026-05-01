Venezia, ritorno in Serie A tra brividi e festa: promozione acquisita

Il Venezia torna in Serie A grazie alla sconfitta del Monza: il primo posto sarà conteso col Frosinone

Redazione VN 1 maggio 2026 (modifica il 1 maggio 2026 | 18:36)

È un’esplosione di gioia che arriva al termine di novanta minuti vissuti sul filo, tra esultanza e paura. Il Venezia torna in Serie A e lo fa con un pareggio carico di tensione, un 2-2 contro lo Spezia che nel finale ha rischiato di rovinare tutto, senza però cancellare la festa.

La squadra guidata da Giovanni Stroppa sembrava avere la gara in controllo dopo le reti di Yeboah e Sagrado, nonostante anche un rigore fallito che avrebbe potuto chiudere i conti con maggiore serenità. Poi, però, la partita ha cambiato volto: lo Spezia, rimasto in dieci per il rosso a Bandinelli, ha trovato la forza di reagire accorciando con Valoti e completando la rimonta al 90’ con Artistico. Un finale da brividi, che ha gelato per qualche istante la Laguna prima della liberazione definitiva.

Perché, nel frattempo, arrivavano notizie decisive da Mantova. La sconfitta del Monza per 3-2 contro il Mantova ha spalancato le porte della Serie A al Venezia, rendendo ininfluente il pari del “Penzo” e trasformando la tensione in festa.

Un ritorno che sa di rivincita e di percorso compiuto in tempi rapidissimi. Poco meno di un anno fa, il 25 maggio 2025, la sconfitta contro la Juventus sanciva la retrocessione. Oggi, dodici mesi dopo, il Venezia si riprende il massimo campionato, chiudendo un cerchio e riaprendone subito un altro, quello della sfida più grande.