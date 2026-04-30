Elezioni FIGC, Malagò incassa il sostegno di calciatori e allenatori

Elezioni FIGC: svolta decisiva con l'appoggio di AIC e AIAC a Giovanni Malagò. L’ex capo del CONI ha in pugno il 30% dei voti

A circa un mese e mezzo dalle elezioni del 22 giugno, la corsa alla presidenza della FIGC sembra aver imboccato una direzione chiarissima. Con una nota stampa congiunta, le associazioni di categoria di calciatori (AIC) e allenatori (AIAC) hanno annunciato ufficialmente il proprio supporto a Giovanni Malagò, ormai ex numero uno del CONI.