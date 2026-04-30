A circa un mese e mezzo dalle elezioni del 22 giugno, la corsa alla presidenza della FIGC sembra aver imboccato una direzione chiarissima. Con una nota stampa congiunta, le associazioni di categoria di calciatori (AIC) e allenatori (AIAC) hanno annunciato ufficialmente il proprio supporto a Giovanni Malagò, ormai ex numero uno del CONI.
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Elezioni FIGC, Malagò incassa il sostegno di calciatori e allenatori
Un orientamento condiviso per le riforme—
L'endorsement non è solo formale, ma pesa per il 30% dei voti complessivi. Le due associazioni hanno dichiarato di aver individuato in Malagò la figura ideale per rispondere alle sfide future:
"Sono emerse importanti convergenze su punti programmatici come il Club Italia, la Sostenibilità, le Riforme e il Calcio Femminile. Una visione che, partendo dall'impulso della Lega di Serie A che lo ha indicato, offre garanzie in questa delicata stagione federale."
La risposta di Malagò: riserve sciolte a breve—
L'ex presidente del CONI ha accolto con favore il sostegno ricevuto, rilasciando una dichiarazione all'ANSA che suona ormai come il preludio a una candidatura ufficiale:
"Accolgo con grande soddisfazione la posizione di calciatori e allenatori. Li ringrazio per la fiducia, che mi responsabilizza ulteriormente. Scioglierò le riserve entro la fine della prossima settimana, nel rispetto degli incontri già fissati con le assemblee di Serie B e C."
Con l’appoggio della Serie A, dei calciatori e degli allenatori, la strada verso il dopo-Gravina sembra ormai spianata per Malagò, in attesa di definire un programma comune per il rilancio definitivo del sistema calcio italiano.
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