Eletto il nuovo presidente del Coni: Luciano Buonfiglio succede a Malagò

Luciano Buonfiglio è il nuovo presidente del Coni. Il successore di Giovanni Malagò è stato eletto oggi, a conclusione della votazione che è avvenuta a Roma , presso il Palazzetto polifunzionale del Centro di Preparazione Olimpica 'Giulio Onesti'. Il dirigente è stato eletto presidente per il quadriennio 2025-2028 al primo scrutinio del Consiglio nazionale elettivo del comitato olimpico. Ha ottenuto 47 preferenze (alla prima tornata ne bastavano 41) su 81, battendo Luca Pancalli che ha avuto 34 preferenze. Nessun voto, invece, per gli altri quattro candidati rimasti in corsa: Franco Carraro, Mauro Checcoli, Pierluigi Giancamilli e Carlo Iannelli . Stamattina avevano invece ritirato le loro candidature Giuseppe Macchiarola e Duccio Bartalucci .

Le parole di Buonfiglio

“Presidente, Giovanni, un saluto e un ringraziamento per tutto quello che hai fatto in questi 12 anni, un grazie a tutti coloro che sono stati affianco a me in questi sei mesi. Desidero sottolineare la correttezza di Luca Pancalli a cui va il mio più affettuoso saluto”.