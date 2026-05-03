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I convocati della Fiorentina: due recuperi per Vanoli, out Piccoli e Kean

I convocati della Fiorentina: due recuperi per Vanoli, out Piccoli e Kean - immagine 1
Vanoli non recupera Moise Kean in vista della Roma. Le convocazioni ufficiali
Redazione VN

La Fiorentina si prepara alla sfida con la Roma. Una sfida che Paolo Vanoli potrà affrontare con due ritorni sulla sinistra, come ufficializzato dai convocati. Nella lista sono presenti Fabiano Parisi e Robin Gosens, che sono quindi a disposizione del tecnico. Assenti invece, ancora una volta, le due punte, Moise Kean e Roberto Piccoli. Non recupera neanche Niccolò Fortini, lasciato a casa, così come Balbo. Spazio invece a Pirrò, ragazzo dell'under 18.

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