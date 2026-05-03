La Fiorentina si prepara alla sfida con la Roma. Una sfida che Paolo Vanoli potrà affrontare con due ritorni sulla sinistra, come ufficializzato dai convocati. Nella lista sono presenti Fabiano Parisi e Robin Gosens, che sono quindi a disposizione del tecnico. Assenti invece, ancora una volta, le due punte, Moise Kean e Roberto Piccoli. Non recupera neanche Niccolò Fortini, lasciato a casa, così come Balbo. Spazio invece a Pirrò, ragazzo dell'under 18.
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I convocati della Fiorentina: due recuperi per Vanoli, out Piccoli e Kean
Vanoli non recupera Moise Kean in vista della Roma. Le convocazioni ufficiali
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