Pirrò è un'altra pescata dalla Fiorentina Under 18 per Vanoli, dopo il portiere Magalotti in Conference League

Federico Targetti Caporedattore 3 maggio - 18:34

Dopo una settimana di polverone a causa del mancato ingresso di Braschi contro il Sassuolo, il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli ha deciso di inserire una piccola sorpresa nella lista dei convocati per la partita in casa della Roma, quart'ultima giornata di campionato: nell'elenco si legge il nome del classe 2008 Antonio Pirrò, il secondo giocatore dell'Under 18 chiamato in stagione dopo il portiere Magalotti, che è stato aggregato alla squadra che ha fatto visita allo Jagiellonia nei playoff di Conference League a febbraio.

Chi è Pirrò — Pirrò è un fantasista arrivato dall'Udinese nel gennaio 2025, per aggregarsi all'Under 17 allenata da Guberti nel corso della stagione 2024/25, in un momento in cui i viola occupavano il quarto posto in classifica. Al momento del suo arrivo, Pirrò aveva fatto registrare otto reti e quattro assist in dodici presenze, mettendosi alle spalle un fastidioso infortunio e convincendo la Fiorentina ad insistere per lui strappando il sì in corsa dopo nove anni nel settore giovanile bianconero. Fantasia, gol, assist e leadership (capitanava i suoi coetanei a Udine), è entrato nel giro delle Nazionali giovanili.

E a Firenze? — Nei sei mesi successivi al suo arrivo, Pirrò ha giocato sei partite di regular season segnando una doppietta e servendo un assist contro la Lazio, più la gara col Cagliari persa nelle fasi finali. Solo convocazioni, niente ingressi nel Viareggio perso in finale col Genoa. Nell'annata corrente, invece, fanno 5 reti e 1 assist in 20 presenze, dato viziato da due mesi di assenza dal campo tra febbraio e aprile per via di un infortunio. Difficile che possa esordire contro la Roma, ma sarà a disposizione, pronto a cogliere l'opportunità qualora si presentasse