Chi è Mattia Magalotti: il portiere classe 2008 convocato a sorpresa da Vanoli

Mattia Magalotti: chi è il giovane portiere dell'under 18 convocato a sorpresa da Vanoli per il Playoff di Conference League

Aly Kebe 18 febbraio 2026 (modifica il 18 febbraio 2026 | 22:48)

Nel pomeriggio di vigilia, la Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la partita di Conference League contro lo Jagiellonia. Oltre ai numerosi giovani convocati dalla Primavera, spicca su tutti il nome di Mattia Magalotti, il portiere dell'Under 18 che sta stupendo molti con il suo ottimo rendimento. Reduce da una grandissima performance contro il Genoa due settimane fa, il classe 2008 ottiene anche la soddisfazione della convocazione in prima squadra, in una stagione che lo sta vedendo protagonista di grandi prestazioni.

Un sogno che comincia a Prato e continua a Firenze — Nato l'8 marzo 2008 a Prato, Mattia Magalotti nasce e cresce calcisticamente nel capoluogo pratese giocando per la Zenith Audax squadra molto importante del panorama giovanile toscano. Nel 2016 arriva il trasferimento nelle giovanili della Fiorentina ed è da qui che parte la rapida la scalata fino alla convocazione in Conference League. Gioca con gli under 18 dalla stagione 24/25, nella quale ha collezionato 6 presenze giocando come secondo portiere alle spalle di Dolfi. Durante questo periodo il giovane portiere ha avuto anche l'opportunità di assaggiare il campo del campionato Primavera, cosa non scontata vista l'età.

Quest'anno, però, si sta rivelando la stagione dell'exploit. Complice l'infortunio del primo portiere Mazzi, Magalotti è subentrato al classe 2009 a difesa dei pali viola e le prestazioni sono state sorprendenti. Nonostante i pochi minuti giocati finora, il secondo portiere viola ha risposto pronto alla chiamata, dimostrando personalità e attenzione sin da subito. Già a febbraio, Magalotti ha praticamente eguagliato il numero di presenze della scorsa stagione segno di una netta crescita.

Il prototipo del portiere moderno — Oltre alle doti mentali che abbiamo citato prima, Magalotti possiede anche un ottimo bagaglio tecnico e fisico. Alto 1,90m e destro di piede, Magalotti incarna in tutto e per tutto il prototipo del portiere moderno. Difatti il classe 2008 è capace di giocare palla a terra se necessario, è coraggioso e aggressivo nelle uscite grazie al suo fisico da cestista, è vocale con i compagni e non ha paura di fidarsi delle sue doti tecniche per risolvere le situazioni più complicate. Queste abilità sono richieste ad ogni portiere nel calcio moderno, ed avere una buona base dalla quale partire sicuramente può fare la differenza.

Ora la Conference, poi la Viareggio Cup — Con la Viareggio Cup alle porte, l'obiettivo è quello di dimostrare ad un pubblico ancora più ampio le proprie qualità e magari convincere mister Capparella che il portiere di Prato può essere la soluzione giusta anche a lungo termine. Una cosa è certa, il futuro per Magalotti è più radioso che mai e tutti noi ci auguriamo che il giovane portiere possa avere uno stupendo prosieguo di carriera, partendo proprio da giovedì prossimo in Conference League.