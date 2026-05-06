Pronta un'iniziativa da parte della Fiorentina in occasione della prossima partita casalinga contro il Genoa, in programma domenica 10 maggio alle ore 15:00 allo stadio Franchi. Il club viola vuole celebrare la Festa della Mamma, offrendo la possibilità di vivere la ricorrenza allo stadio insieme a mamme, figlie e figli.
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Fiorentina-Genoa, l’iniziativa viola per celebrare la Festa della Mamma
Arriva una nuova proposta da parte della Fiorentina in vista della gara contro il Genoa di domenica: di cosa si tratta
La proposta—
Fino a -50% sul prezzo Intero (fino ad esaurimento dei posti disponibili in promozione)
Come funziona?
Abbonati:
Ogni abbonato potrà acquistare un biglietto scontato in qualsiasi settore dello stadio per la propria Mamma. Per sbloccare la tariffa sarà sufficiente inserire il proprio numero di tessera.
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Non abbonati (biglietti singoli):
Disponibile esclusivamente nel settore Maratona Centrale, l’iniziativa prevede l’acquisto di almeno due biglietti: uno a tariffa “Promo Festa della Mamma” e uno dedicato a figlia/o, acquistabile a qualsiasi tariffa (Intero, Promo Gen Viola, Under 25 o Under 14), a seconda dell’età.
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