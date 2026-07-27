Ex obiettivi, Arokodare lascerà il Wolverhampton: il nigeriano a un passo dall’Ajax

A un certo punto del mercato sembrava che le strade di Tolu Arokodare e della Fiorentina si sarebbero incrociate. Invece la dirigenza viola ha deciso di puntare su Inao Oulai, riempiendo l'ultimo slot per i calciatori extra comunitaria.

L'attaccante nigeriano alla fine avrà quello che vuole, ovvero lasciare il Wolverhampton. Secondo quanto riporta Matteo Moretto, Arokodare è a un passo dall'Ajax. L'accordo tra le parti è vicinissimo, il club olandese ha avanzato una proposta ufficiale e ha fatto grandi passi nella trattativa.