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Ex obiettivi, Arokodare lascerà il Wolverhampton: il nigeriano a un passo dall’Ajax

Ex obiettivi, Arokodare lascerà il Wolverhampton: il nigeriano a un passo dall’Ajax - immagine 1
Tolu Arokodare lascerà il Wolverhampton con destinazione Ajax
Redazione VN

A un certo punto del mercato sembrava che le strade di Tolu Arokodare e della Fiorentina si sarebbero incrociate. Invece la dirigenza viola ha deciso di puntare su Inao Oulai, riempiendo l'ultimo slot per i calciatori extra comunitaria.

L'attaccante nigeriano alla fine avrà quello che vuole, ovvero lasciare il Wolverhampton. Secondo quanto riporta Matteo Moretto, Arokodare è a un passo dall'Ajax. L'accordo tra le parti è vicinissimo, il club olandese ha avanzato una proposta ufficiale e ha fatto grandi passi nella trattativa.

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