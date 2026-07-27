Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS calciomercato news calciomercato Sky: “Comuzzo-Torino, fumata bianca in arrivo a breve”

calciomercato

Sky: “Comuzzo-Torino, fumata bianca in arrivo a breve”

Comuzzo
Pietro Comuzzo si avvicina sempre di più al Torino
Redazione VN

La trattativa tra Fiorentina e Torino per Pietro Comuzzo è vicina alla chiusura. Nelle ultime ore i contatti tra i due club hanno portato a un'intesa di massima sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto in favore dei granata.

Restano da definire gli ultimi dettagli, ma l'operazione è in fase avanzata (come vi avevamo riportato nelle scorse ore) e la fumata bianca potrebbe arrivare a breve, come scrive Sky. Per la Fiorentina si tratterebbe di una cessione che consentirebbe al difensore classe 2005 di trovare maggiore continuità di impiego.

Leggi anche
Gazzetta: “Esterno un colpo a sorpresa. E Gudmundsson resta in uscita”
VN – Il Torino vuole chiudere Comuzzo entro 48h: le cifre dell’accordo

© RIPRODUZIONE RISERVATA