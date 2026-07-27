La trattativa tra Fiorentina e Torino per Pietro Comuzzo è vicina alla chiusura. Nelle ultime ore i contatti tra i due club hanno portato a un'intesa di massima sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto in favore dei granata.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS calciomercato news calciomercato Sky: “Comuzzo-Torino, fumata bianca in arrivo a breve”
calciomercato
Sky: “Comuzzo-Torino, fumata bianca in arrivo a breve”
Pietro Comuzzo si avvicina sempre di più al Torino
Restano da definire gli ultimi dettagli, ma l'operazione è in fase avanzata (come vi avevamo riportato nelle scorse ore) e la fumata bianca potrebbe arrivare a breve, come scrive Sky. Per la Fiorentina si tratterebbe di una cessione che consentirebbe al difensore classe 2005 di trovare maggiore continuità di impiego.
© RIPRODUZIONE RISERVATA