VN – Il Torino vuole chiudere Comuzzo entro 48h: le cifre dell’accordo

La Fiorentina è pronta a salutare in prestito Pietro Comuzzo: il Torino ha alzato il pressing e superato la concorrenza di altre squadre

Nicolò Schira 27 luglio 2026 (modifica il 27 luglio 2026 | 09:15)

Sono ripartiti nel fine settimana i dialoghi per portare Pietro Comuzzo al Torino, pista che Gianluca Petrachi aveva iniziato a percorrere nelle scorse settimane e che ora si è riaccesa con forza. Giovane, talentuoso e italiano: l’identikit del classe 2005 di proprietà della Fiorentina risponde in toto ai requisiti richiesti dal nuovo corso granata. Ecco perché il ds Gianluca Petrachi ha alzato il pressing nei confronti dell’agente Michelangelo Minieri per sorpassare la concorrenza di Bologna, Sassuolo e Lazio, deciso a chiudere l'operazione entro 48 ore.

La formula — Petrachi ha sempre richiesto Comuzzo in prestito con diritto di riscatto e ora la Fiorentina ha aperto ad un prestito oneroso di 1 milione di euro, il diritto di riscatto a 20 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita. Nel frattempo, il giovane difensore ha già trovato l'accordo con il Torino fino al 2031, in caso di riscatto. Attesa una call diretta tra i granata e la Fiorentina proprio in mattinata.