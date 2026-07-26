VN – Comuzzo via ma solo in prestito: i dettagli del suo passaggio al Torino

La settimana che sta per iniziare sarà decisiva per le sorti del giovane difensore viola

Settimana decisiva per il mercato della Fiorentina, in entrata ma anche in uscita. I viola devono necessariamente cedere alcuni elementi della loro rosa, specie quelli che non fanno più parte del nuovo progetto tecnico. C'è chi invece verrà mandato a giocare altrove per fare esperienza e, perché no, recuperare quella convinzione dimostrata in passato e che sembra essersi affievolita. E' il caso sicuramente di Pietro Comuzzo, difensore centrale viola cresciuto nel settore giovanile gigliato ed a un passo dal trasferimento al Torino.