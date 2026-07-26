Settimana decisiva per il mercato della Fiorentina, in entrata ma anche in uscita. I viola devono necessariamente cedere alcuni elementi della loro rosa, specie quelli che non fanno più parte del nuovo progetto tecnico. C'è chi invece verrà mandato a giocare altrove per fare esperienza e, perché no, recuperare quella convinzione dimostrata in passato e che sembra essersi affievolita. E' il caso sicuramente di Pietro Comuzzo, difensore centrale viola cresciuto nel settore giovanile gigliato ed a un passo dal trasferimento al Torino.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS esclusive le nostre esclusive VN – Comuzzo via ma solo in prestito: i dettagli del suo passaggio al Torino
calciomercato
VN – Comuzzo via ma solo in prestito: i dettagli del suo passaggio al Torino
La settimana che sta per iniziare sarà decisiva per le sorti del giovane difensore viola
Quella scorsa è stata una stagione complicata per tutti in riva all'Arno, anche ovviamente per il classe 2005, in alcuni casi sembrato quasi il lontano parente del difensore arcigno ammirato nel girone d'andata dell'annata precedente, quando su di lui piombarono diversi club importanti. In settimana Fiorentina e Torino cercheranno di trovare la quadra per completare l'operazione che vedrà un prestito oneroso per il passaggio, appunto, di Comuzzo alla corte di Ignazio Abate. I viola, del resto, vogliono mantenere il controllo sul futuro del ragazzo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA