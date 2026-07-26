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Calciomercato Serie A, le ultime: Leao verso la Turchia, Gasp attende Castro

Le ultime sulle questioni di mercato più importanti del campionato italiano, tra arrivi, partenze e casi che infiammano i mesi estivi
Redazione VN

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È in corso la sessione estiva di calciomercato 2026, preludio alla stagione 2026/27: dal 29 giugno al 1 settembre i club di Serie A possono operare in entrambe le direzioni, entrata e uscita, allo scopo di rinforzare i rispettivi organici in base ai dettami degli allenatori, vecchi o nuovi.

Se da una parte Violanews segue minuto per minuto le trattative della Fiorentina, vogliamo anche offrirvi una panoramica quotidiana delle notizie più importanti relative alle altre squadre del massimo campionato italiano: acquisti, cessioni, piste che si scaldano o che perdono quota, ecco le top news di mercato di oggi.

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