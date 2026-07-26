Di Marzio: “Comuzzo al Torino, ci siamo. Domani l’incontro decisivo tra le parti”

Il prossimo calciatore in uscita dalla Fiorentina sarà molto probabilmente Pietro Comuzzo . Il centrale gigliato classe 2005 è ad un passo dal trasferimento al Torino, in prestito con diritto di riscatto. Come riporta, infatti, l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio , nella giornata di domani, lunedì, ci sarà l'incontro decisivo tra i due club per il trasferimento a titolo temporaneo del giovane centrale, impegnato attualmente nella tournée in terra inglese con la Fiorentina.

Dopo l'arrivo di Viery e Dragusin lo spazio all'interno della retroguardia gigliata si è drasticamente ridotto per Comuzzo, che ha bisogno di continuità per ritrovare quella fiducia e solidità fatte intravedere nella prima della stagione di due anni fa, quando Raffaele Palladino gli aveva affidato le chiavi della difesa viola nel girone di andata di quella stagione. L'alto rendimento avuto in quei mesi aveva smosso l'attenzione di vari club anche molto importanti, come il Napoli, che arrivò ad offrire oltre 30 milioni per il giovane centrale nel gennaio del 2025.