Torino, in arrivo un difensore svincolato ma Petrachi ne segue altri due viola

Il Torino sta per chiudere un colpo in difesa. Il ds Gianluca Petrachi sta monitorando diverse piste per rinforzare il reparto arretrato granata, una di queste porta allo svincolato Eray Cömert, svizzero ex Valencia in Liga.

Il classe 1998, reduce dalla spedizione elvetica nella Coppa del Mondo 2026, è cresciuto nel settore giovanile del Basilea ed ha vestito anche le maglie di Nantes e Real Valladolid. Nella sua carriera ha dimostrato grande spessore fisico, abilità nel gioco aereo e buona visione nell'impostazione.