Il Torino sta per chiudere un colpo in difesa. Il ds Gianluca Petrachi sta monitorando diverse piste per rinforzare il reparto arretrato granata, una di queste porta allo svincolato Eray Cömert, svizzero ex Valencia in Liga.
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Torino, in arrivo un difensore svincolato ma Petrachi ne segue altri due viola
I granata stanno cercando di rinnovare il reparto difensivo a disposizione di Ignazio Abate
Il classe 1998, reduce dalla spedizione elvetica nella Coppa del Mondo 2026, è cresciuto nel settore giovanile del Basilea ed ha vestito anche le maglie di Nantes e Real Valladolid. Nella sua carriera ha dimostrato grande spessore fisico, abilità nel gioco aereo e buona visione nell'impostazione.
Si cercano italiani—
Oltre a Comert, il Toro vorrebbe anche qualche tassello di nazionalità italiana e sta bussando, secondo Sport Mediaset, alla porta della Fiorentina per Pietro Comuzzo, per il quale la trattativa sarebbe in fase avanzata. Quello per Fortini, invece, è un discorso che verrebbe sviluppato più avanti, facilitato dagli ottimi rapporti tra l'entourage e il presidente Cairo.
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