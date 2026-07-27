Gazzetta: “Lazio, Brescianini in pole rispetto a Fabbian”. Il motivo

Proseguono in maniera proficua i contatti tra Lazio e Fiorentina per Brescianini e Fabbian. Il club viola ha dato un'apertura di massima alla cessione in prestito senza obbligo di riscatto per entrambi. La Lazio sta facendo le sue valutazioni, i due giocatori sono ovviamente alternativi e tra i due sembra esserci una preferenza per Brescianini che rispetto a Fabbian ha più esperienza e maggiore duttilità tattica. Come scrive La Gazzetta dello Sport, c'è anche un altro elemento che spinge la società biancoceleste a puntare su di lui: Brescianini è già stato allenato da Gattuso nella Primavera del Milan una decina di anni fa. Il tecnico quindi lo conosce bene e sarebbe lieto di allenarlo di nuovo, così come al giocatore piacerebbe tornare a lavorare con l'allenatore.