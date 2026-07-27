La conferma di David De Geacome capitano della Fiorentina non ha sorpreso i tifosi viola. Ma resta da capire quali saranno le gerarchie di Grosso. Il Corriere dello Sport fa il punto sulla situazione:
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CorSport: “De Gea confermato capitano. Chi sarà il vice in sua assenza”
La gerarchia per la fascia da capitano
La fascia nelle amichevoli estive l'hanno tenuta anche Rolando Mandragora e a sorpresa Pietro Comuzzo, nel secondo tempo di Fiorentina-Gubbio (paradossalmente, nonostante sia un 2005, il centrale è uno di quelli che è a Firenze da più tempo). Un altro leader, Robin Gosens, se n'è andato, la Fiorentina cerca uomini spogliatoio da affiancare al primo capitano.
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