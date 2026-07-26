Nell'analizzare l'amichevole della Fiorentina contro il QPR (sconfitta per 3-2), il Corriere Fiorentino si sofferma sul centrocampo, il reparto sicuramente più completo al momento. Il focus è sul giocatore che dovrà giocare davanti alla difesa considerando anche i precedenti di Fabio Grosso. Ecco cosa si legge sul quotidiano:
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VIOLA NEWS news viola stampa Cor. Fio: “Mandragora davanti alla difesa, attenzione ai precedenti di Grosso”
Corriere Fiorentino
Cor. Fio: “Mandragora davanti alla difesa, attenzione ai precedenti di Grosso”
In passato Grosso ha utilizzato Mazzitelli a Frosinone e Matic a Sassuolo
Tante le suggestioni su cui lavorare, dalla scelta tra Oulai o Fagioli nel ruolo di play all’eventuale spostamento dell’ex Juventus da mezzala destra, con Atta ancora illuminante ieri, e non solo per il gol, sul centrosinistra. Non solo, però. Occhio infatti allo storico di Grosso, che nelle sue precedenti esperienze ha sempre preferito centrocampisti più strutturati fisicamente davanti alla difesa (come Mazzitelli a Frosinone e Matic a Sassuolo). Chissà che Mandragora — capitano dopo l’uscita di De Gea nella ripresa e impiegato da mezzala — non possa tornare utile in quella posizione. Il ritiro inglese sarà utile nella ricerca degli automatismi e le prossime amichevoli, a partire da quella con il Watford di mercoledì, daranno ulteriori riscontri anche nella costruzione dell’identità offensiva.
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