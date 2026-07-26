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Corriere Fiorentino

Cor. Fio: “Mandragora davanti alla difesa, attenzione ai precedenti di Grosso”

Mandragora
In passato Grosso ha utilizzato Maz­zi­telli a Fro­si­none e Matic a Sas­suolo
Redazione VN

Nell'analizzare l'amichevole della Fiorentina contro il QPR (sconfitta per 3-2), il Corriere Fiorentino si sofferma sul centrocampo, il reparto sicuramente più completo al momento. Il focus è sul giocatore che dovrà giocare davanti alla difesa considerando anche i precedenti di Fabio Grosso. Ecco cosa si legge sul quotidiano:

Tante le sug­ge­stioni su cui lavo­rare, dalla scelta tra Oulai o Fagioli nel ruolo di play all’even­tuale spo­sta­mento dell’ex Juven­tus da mez­zala destra, con Atta ancora illu­mi­nante ieri, e non solo per il gol, sul cen­tro­si­ni­stra. Non solo, però. Occhio infatti allo sto­rico di Grosso, che nelle sue pre­ce­denti espe­rienze ha sem­pre pre­fe­rito centrocam­pi­sti più strut­tu­rati fisi­ca­mente davanti alla difesa (come Maz­zi­telli a Fro­si­none e Matic a Sas­suolo). Chissà che Man­dra­gora — capi­tano dopo l’uscita di De Gea nella ripresa e impie­gato da mez­zala — non possa tor­nare utile in quella posi­zione. Il ritiro inglese sarà utile nella ricerca degli auto­ma­ti­smi e le pros­sime ami­che­voli, a par­tire da quella con il Wat­ford di mer­co­ledì, daranno ulte­riori riscon­tri anche nella costru­zione dell’iden­tità offen­siva.

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