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Corriere Fiorentino

Cor. Fio: “Franchi, arri­vata in Comune pro­po­sta per il pro­ject”

Cor. Fio: “Franchi, arri­vata in Comune pro­po­sta per il pro­ject” - immagine 1
La giunta ha anche riba­dito la can­di­da­tura per Euro 2032
Redazione VN

Il Corriere Fiorentino si concentra sul restyling dello stadio "Artemio Franchi" sottolineando l'iter amministrativo relativo alla partecipazione della Fiorentina nel sostegno finanziario dei lavori di ristrutturazione. Ecco quanto si legge sul quotidiano:

Sulla par­te­ci­pa­zione alla ristrut­tu­ra­zione del Fran­chi la Fio­ren­tina ha rotto gli indugi e ora fa sul serio. Ieri la giunta gui­data dalla sin­daca Sara Funaro ha appro­vato una deli­bera di indi­rizzo dove si prende atto dell’avvio della pro­ce­dura sulla pro­po­sta del club viola per soste­nere finan­zia­ria­mente i lavori. Inol­tre, nello stesso docu­mento, viene riba­dita la can­di­da­tura di Firenze ad ospi­tare una o più par­tite dei cam­pio­nati euro­pei di cal­cio del 2032 (che si divi­de­ranno tra Ita­lia e Tur­chia).

Suc­ces­si­va­mente la società gigliata ha inviato all’ammi­ni­stra­zione cit­ta­dina la docu­men­ta­zione (tra cui il docu­mento di fat­ti­bi­lità delle alter­na­tive pro­get­tuali sulla base del pro­getto tec­nico di Arup già appro­vato) per ini­ziare il pro­ce­di­mento che lo scorso 14 luglio ha con­sen­tito di avviare la Con­fe­renza pre­li­mi­nare dei ser­vizi, cioè l’insieme degli enti e sog­getti coin­volti chia­mati a valu­tare la pro­po­sta, che dovrà con­clu­dersi entro 60 giorni dichia­rando l’even­tuale «pub­blico inte­resse» del piano pre­sen­tato dalla fami­glia Com­misso. Se al ter­mine della Con­fe­renza pre­li­mi­nare sarà dichia­rato il pub­blico inte­resse, la Fio­ren­tina dovrà pre­sen­tare al Comune il pro­getto defi­ni­tivo (che dovrà tenere conto delle osser­va­zioni emerse in fase pre­li­mi­nare).

(...) Entro il pros­simo 31 luglio il Comune deve for­ma­liz­zare alla Figc la can­di­da­tura per Euro 2032 dove, all’interno della docu­men­ta­zione neces­sa­ria, dovranno essere con­te­nuti i pro­getti di ristrut­tu­ra­zione e le fonti di finan­zia­mento per ammo­der­nare il Fran­chi. Per rispet­tare que­sta sca­denza Palazzo Vec­chio pre­sen­terà alla Fede­ra­zione un piano A e un piano B che assi­curi in ogni caso il com­ple­ta­mento della riqua­li­fi­ca­zione. In sol­doni la prima solu­zione pre­ve­derà la coper­tura finan­zia­ria com­par­te­ci­pata coi 55 milioni della Fio­ren­tina, men­tre la seconda, con le dovute garan­zie, con­tem­plerà il repe­ri­mento dei fondi man­canti attra­verso mutui atti­vati dallo stesso Comune.

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