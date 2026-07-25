Il Corriere Fiorentino si concentra sul restyling dello stadio "Artemio Franchi" sottolineando l'iter amministrativo relativo alla partecipazione della Fiorentina nel sostegno finanziario dei lavori di ristrutturazione. Ecco quanto si legge sul quotidiano:
Corriere Fiorentino
Cor. Fio: “Franchi, arrivata in Comune proposta per il project”
Sulla partecipazione alla ristrutturazione del Franchi la Fiorentina ha rotto gli indugi e ora fa sul serio. Ieri la giunta guidata dalla sindaca Sara Funaro ha approvato una delibera di indirizzo dove si prende atto dell’avvio della procedura sulla proposta del club viola per sostenere finanziariamente i lavori. Inoltre, nello stesso documento, viene ribadita la candidatura di Firenze ad ospitare una o più partite dei campionati europei di calcio del 2032 (che si divideranno tra Italia e Turchia).
Successivamente la società gigliata ha inviato all’amministrazione cittadina la documentazione (tra cui il documento di fattibilità delle alternative progettuali sulla base del progetto tecnico di Arup già approvato) per iniziare il procedimento che lo scorso 14 luglio ha consentito di avviare la Conferenza preliminare dei servizi, cioè l’insieme degli enti e soggetti coinvolti chiamati a valutare la proposta, che dovrà concludersi entro 60 giorni dichiarando l’eventuale «pubblico interesse» del piano presentato dalla famiglia Commisso. Se al termine della Conferenza preliminare sarà dichiarato il pubblico interesse, la Fiorentina dovrà presentare al Comune il progetto definitivo (che dovrà tenere conto delle osservazioni emerse in fase preliminare).
(...) Entro il prossimo 31 luglio il Comune deve formalizzare alla Figc la candidatura per Euro 2032 dove, all’interno della documentazione necessaria, dovranno essere contenuti i progetti di ristrutturazione e le fonti di finanziamento per ammodernare il Franchi. Per rispettare questa scadenza Palazzo Vecchio presenterà alla Federazione un piano A e un piano B che assicuri in ogni caso il completamento della riqualificazione. In soldoni la prima soluzione prevederà la copertura finanziaria compartecipata coi 55 milioni della Fiorentina, mentre la seconda, con le dovute garanzie, contemplerà il reperimento dei fondi mancanti attraverso mutui attivati dallo stesso Comune.
© RIPRODUZIONE RISERVATA