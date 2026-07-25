Suc­ces­si­va­mente la società gigliata ha inviato all’ammi­ni­stra­zione cit­ta­dina la docu­men­ta­zione (tra cui il docu­mento di fat­ti­bi­lità delle alter­na­tive pro­get­tuali sulla base del pro­getto tec­nico di Arup già appro­vato) per ini­ziare il pro­ce­di­mento che lo scorso 14 luglio ha con­sen­tito di avviare la Con­fe­renza pre­li­mi­nare dei ser­vizi, cioè l’insieme degli enti e sog­getti coin­volti chia­mati a valu­tare la pro­po­sta, che dovrà con­clu­dersi entro 60 giorni dichia­rando l’even­tuale «pub­blico inte­resse» del piano pre­sen­tato dalla fami­glia Com­misso. Se al ter­mine della Con­fe­renza pre­li­mi­nare sarà dichia­rato il pub­blico inte­resse, la Fio­ren­tina dovrà pre­sen­tare al Comune il pro­getto defi­ni­tivo (che dovrà tenere conto delle osser­va­zioni emerse in fase pre­li­mi­nare).