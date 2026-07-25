La Fiorentina è scatenata sul mercato (Joao Mario dovrebbe essere il sesto colpo), ma per gli acquisti in attacco e, in particolari, sugli esterni ci vorrà pazienza. Anche perché Paratici deve chiudere qualche operazione in uscita. Ecco cosa scrive il Corriere Fiorentino:
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VIOLA NEWS news viola stampa Cor. Fio: “Per i colpi in attacco e sugli esterni servirà pazienza”
Corriere Fiorentino
Cor. Fio: “Per i colpi in attacco e sugli esterni servirà pazienza”
Paratici al lavoro per regalare esterni a Grosso per il suo 4-3-3
Non sono un caso le voci su Mastantuono, che il Real Madrid cede solo con quella formula. Proprio per questo, almeno stando a quanto trapelava ieri dall’Argentina, i viola potrebbero essere in vantaggio rispetto a chi vorrebbe prenderlo inserendo almeno un diritto di riscatto. Oltre alla stellina ex River resta viva l’idea Soulè (ma la Roma deve abbassare le pretese), mentre è sempre in stallo la trattativa per Koleosho. La sensazione comunque, è che per i colpi in quella zona del campo servirà ancora pazienza. E poi c’è il caso Kean, per il quale si aspetta che il Como passi eventualmente dai sondaggi con l’agente a proposte concrete che, sia chiaro, devono essere molto vicine ai 40 milioni. In quel caso, la Fiorentina potrebbe andare su uno tra Pellegrino (Parma) e Dovbyk (Roma), anche se non sono assolutamente da escludere nomi a sorpresa.
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