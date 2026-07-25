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Corriere Fiorentino

Cor. Fio: “Per i colpi in attacco e sugli esterni servirà pazienza”

Cor. Fio: “Per i colpi in attacco e sugli esterni servirà pazienza” - immagine 1
Paratici al lavoro per regalare esterni a Grosso per il suo 4-3-3
Redazione VN

La Fiorentina è scatenata sul mercato (Joao Mario dovrebbe essere il sesto colpo), ma per gli acquisti in attacco e, in particolari, sugli esterni ci vorrà pazienza. Anche perché Paratici deve chiudere qualche operazione in uscita. Ecco cosa scrive il Corriere Fiorentino:

Non sono un caso le voci su Mastan­tuono, che il Real Madrid cede solo con quella for­mula. Pro­prio per que­sto, almeno stando a quanto tra­pe­lava ieri dall’Argen­tina, i viola potreb­bero essere in van­tag­gio rispetto a chi vor­rebbe pren­derlo inse­rendo almeno un diritto di riscatto. Oltre alla stel­lina ex River resta viva l’idea Soulè (ma la Roma deve abbas­sare le pre­tese), men­tre è sem­pre in stallo la trat­ta­tiva per Koleo­sho. La sen­sa­zione comun­que, è che per i colpi in quella zona del campo ser­virà ancora pazienza. E poi c’è il caso Kean, per il quale si aspetta che il Como passi even­tual­mente dai son­daggi con l’agente a pro­po­ste con­crete che, sia chiaro, devono essere molto vicine ai 40 milioni. In quel caso, la Fio­ren­tina potrebbe andare su uno tra Pel­le­grino (Parma) e Dov­byk (Roma), anche se non sono asso­lu­ta­mente da esclu­dere nomi a sor­presa.

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