Cor. Fio: “Joao Mario è il sesto colpo. Raggiungerà la squadra in Inghilterra”

Il Corriere Fiorentino è sicuro: Joao Mario sarà il sesto acquisto della Fiorentina . Il suo nome - si legge sul quotidiano - è stato tra i pri­mis­simi ad uscire, fin dall’ini­zio di giu­gno, salvo poi finire in stand by. Fino alla serata di gio­vedì, con l’aper­tura defi­ni­tiva della Juven­tus alla for­mula del pre­stito con diritto di riscatto.

Ieri poi, attorno all’ora di pranzo, la fumata bianca. È quindi il ter­zino por­to­ghese il sesto colpo del mer­cato viola, in attesa che da Mou­ri­nho arrivi il via libera per Val­de­pe­nas per il quale, ormai da una decina di giorni, sono stati blin­dati tutti gli accordi. Joao Mario arriva in pre­stito con diritto di riscatto quindi, fis­sato a (circa) 12 milioni di euro, e già nelle pros­sime ore rag­giun­gerà i nuovi com­pa­gni in Inghil­terra. Un rin­forzo impor­tante per Grosso, che in que­sto modo avrà un esterno basso uti­liz­za­bile sia a destra che a sini­stra e, in attesa dei colpi in attacco, potrà even­tual­mente spo­stare Jime­nez nel tri­dente offen­sivo. L'arrivo di Joao Mario determina ancor di più la posizione in uscita di Fortini e Dodò sui quali c'è l'interesse del Napoli che prima, però, deve pensare alle cessioni.