Il Corriere Fiorentino è sicuro: Joao Mario sarà il sesto acquisto della Fiorentina. Il suo nome - si legge sul quotidiano - è stato tra i primissimi ad uscire, fin dall’inizio di giugno, salvo poi finire in stand by. Fino alla serata di giovedì, con l’apertura definitiva della Juventus alla formula del prestito con diritto di riscatto.
Corriere Fiorentino
Cor. Fio: “Joao Mario è il sesto colpo. Raggiungerà la squadra in Inghilterra”
Ieri poi, attorno all’ora di pranzo, la fumata bianca. È quindi il terzino portoghese il sesto colpo del mercato viola, in attesa che da Mourinho arrivi il via libera per Valdepenas per il quale, ormai da una decina di giorni, sono stati blindati tutti gli accordi. Joao Mario arriva in prestito con diritto di riscatto quindi, fissato a (circa) 12 milioni di euro, e già nelle prossime ore raggiungerà i nuovi compagni in Inghilterra. Un rinforzo importante per Grosso, che in questo modo avrà un esterno basso utilizzabile sia a destra che a sinistra e, in attesa dei colpi in attacco, potrà eventualmente spostare Jimenez nel tridente offensivo. L'arrivo di Joao Mario determina ancor di più la posizione in uscita di Fortini e Dodò sui quali c'è l'interesse del Napoli che prima, però, deve pensare alle cessioni.
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