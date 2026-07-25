Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, ha tessuto le lodi di Aurelio Andreazzoli, nuovo allenatore della Primavera, sottolineando la sua centralità nel progetto tecnico viola. In un post pubblicato su LinkedIn, il cui contenuto è stato riportato da La Nazione, si legge:
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VIOLA NEWS news viola stampa Ferrari elogia Andreazzoli: “La sua esperienza sarà determinante per i giovani”
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Ferrari elogia Andreazzoli: “La sua esperienza sarà determinante per i giovani”
Il 73enne Aurelio Andreazzoli alla guida della Fiorentina Primavera
Al Viola Park lavoriamo ogni giorno per mettere i nostri giovani nelle condizioni di sviluppare il proprio talento ed essere pronti quando arriverà l'opportunità di dare il contributo in prima squadra. Aurelio porta con sé una profonda conoscenza del calcio e un patrimonio di esperienza che sarà determinante nello sviluppo dei nostri talenti.
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