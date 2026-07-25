La Nazione si sofferma sulle ultime novità relative allo stadio Artemio Franchi. A tal proposito è da sottolineare l'impegno del Comune di Firenze a garantire autonomamente, in caso di bisogno, i 55 milioni di euro per completare il secondo lotto dei lavori. Ecco cosa si legge sul quotidiano:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa La Nazione: “Franchi, Comune di Firenze pronto a garantire i 55 milioni”
La Nazione
La Nazione: “Franchi, Comune di Firenze pronto a garantire i 55 milioni”
Avviata la conferenza dei servizi. 60 giorni di tempo per valutare i documenti della Fiorentina
I soldi non sono più un problema. Che arrivino dalle casse della Fiorentina o che sia il Comune di Firenze a farsi carico di un maxi mutuo, il succo non cambia: la copertura finanziaria - i 55 milioni di euro mancanti per completare il secondo lotto dei lavori allo stadio Franchi - saranno garantiti. Palazzo Vecchio lo mette nero su bianco con una delibera approvata nell'ottica di blindare con la Figc la candidatura dell'impianto a ospitare le partite di Euro 2032. La svolta è arrivata con la presentazione, da parte della Fiorentina, della sua proposta preliminare finalizzata al futuro project financing. Il documento ora è al vaglio della conferenza preliminare dei servizi, avviata lo scorso 14 luglio. Entro metà settembre - ovvero trascorsi 60 giorni dalla prima seduta - la conferenza dovrà valutare tutti gli aspetti della proposta viola. Chiusa l'istruttoria, la palla passerà poi alla giunta, chiamata a esprimersi sull'interesse pubblico del progetto in base anche alla sostenibilità tecnico-economica. Un responso che, per i tempi tecnici del procedimento, non potrà arrivare prima di due mesi. Ben oltre, dunque, la scadenza tassativa del 31 luglio, ultimo termine fissato dalla Figc per presentare le candidature degli impianti a Euro 2032. (...) Qualora non ci fossero i presupposti per dichiarare l'interesse pubblico, sarà Palazzo Vecchio a garantire i 55 milioni di euro mancanti per la copertura economica del secondo stralcio. (...) "L'amministrazione - si legge in una nota del Comune - conferma la determinazione a procedere al completamente della riqualificazione dello stadio, assicurando la copertura del fabbisogno residuo e incaricando gli uffici di predisporre gli atti necessari". La delibera conferma gli impegni assunti per la candidatura della città di Firenze a ospitare partite di Euro 2032, assicurando tutte le garanzie richieste da Uefa ai fini della conferma della candidatura.
© RIPRODUZIONE RISERVATA