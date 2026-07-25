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La Repubblica

Rep: “Oggi il QPR, sarà un banco di prova per Grosso. Le altre amichevoli”

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Il programma estivo della Fiorentino di Fabio Grosso
Redazione VN

La Fiorentina è pronta a scendere in campo per la prima amichevole della tournée inglese. Dopo l'arrivo a Londra nel pomeriggio di ieri, oggi alle 16 italiane i viola affronteranno il Queens Park Rangers al Loftus Road Stadium, con diretta su Dazn. Per Fabio Grosso sarà un test importante per valutare i progressi della squadra dopo le prime settimane di preparazione.

Dopo il successo di misura contro il Gubbio, deciso dal rigore di Gudmundsson, il confronto con il QPR, formazione che milita stabilmente nella Championship inglese, rappresenta un banco di prova più impegnativo. L'obiettivo sarà mettere minuti nelle gambe, affinare i nuovi meccanismi di gioco e raccogliere indicazioni utili in vista della stagione.

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La tournée proseguirà il 29 luglio con l'amichevole contro il Watford, prima della partenza per l'Austria. Il 1° agosto, a Klagenfurt, la Fiorentina affronterà il Real Madrid di José Mourinho in quello che sarà il test più prestigioso del precampionato. Lo scrive La Repubblica.

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