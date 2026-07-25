Rep: “Oggi il QPR, sarà un banco di prova per Grosso. Le altre amichevoli”

Il programma estivo della Fiorentino di Fabio Grosso
La Fiorentina è pronta a scendere in campo per la prima amichevole della tournée inglese. Dopo l'arrivo a Londra nel pomeriggio di ieri, oggi alle 16 italiane i viola affronteranno il Queens Park Rangers al Loftus Road Stadium, con diretta su Dazn. Per Fabio Grosso sarà un test importante per valutare i progressi della squadra dopo le prime settimane di preparazione.
Dopo il successo di misura contro il Gubbio, deciso dal rigore di Gudmundsson, il confronto con il QPR, formazione che milita stabilmente nella Championship inglese, rappresenta un banco di prova più impegnativo. L'obiettivo sarà mettere minuti nelle gambe, affinare i nuovi meccanismi di gioco e raccogliere indicazioni utili in vista della stagione.