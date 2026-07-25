La Nazione: “Franchi, la Fiorentina ha chiesto concessione da 90 anni”

La Fiorentina è intenzionata a corrispondere la cifra che ritiene più congrua. Non 1,2 milioni all'anno come il canone che veniva pagato prima che iniziassero i lavori al Franchi, ma nemmeno i 2-3 milioni ipotizzati a più riprese. Più facile che la cifra giusta per la Fiorentina si possa aggirare intorno a 1,5-1,8 milioni di euro. Tutti aspetti che saranno approfonditi nel dettaglio a partire dai tre documenti presentati dalla Fiorentina: il documento di fattibilità delle alternative progettuali (Docfap), il piano economico finanziario e la bozza di convenzione. Allo stato attuale appare difficile che Palazzo Vecchio possa dichiarare di interesse pubblico una proposta che prevede una concessione così lunga. E' il nodo che rischia di creare l'impasse. Una via d'uscita è rappresentata dai 30 milioni ulteriori e necessari per coprire le spese di skybox, arredi vari, area hospitality e lavori accessori. Inizialmente previsti in una fase successiva ai lavori, questi soldi potrebbero rientrare nel pacchetto del secondo lotto. A quel punto la Fiorentina potrebbe farsi carico anche di questa spesa - i milioni totali lieviterebbero da 55 a 85 - giustificando la richiesta di una concessione così lunga. Una scelta logica anche nell'ottica di ottimizzare i tempi con l'obiettivo di sovrapporre la fase 2 e la fase 3. Nella prospettiva preliminare del club non si fa cenno ai 30 milioni per gli arredi, ma non è escluso che il progetto, dopo essersi scontrato con il muro iniziale di Palazzo Vecchio, possa essere ricalibrato fino ad arrivare alla proposta: 85 milioni di euro per 90 anni di concessione.