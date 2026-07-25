TS: “Italiano chiama Vlahovic. Si raffredda la pista che porta a Pellegrino”

La Juventus non ha fretta nel sistemare la situazione relativa a Dusan Vlahovic : per il rinnovo si parla di un biennale da circa 7 milioni di euro, con un bonus alla firma che però papà Milos deve dimezzare. Nel frattempo il Besiktas intende rilanciare e ci sarà un nuovo incontro.

Vincenzo Italiano, che ha allenato DV9 ai tempi della Fiorentina, desidera avere il serbo al centro dell’attacco ed è disposto ad attenderlo anche fino a metà agosto. Anche il Napoli si sta muovendo per l'ex viola. Nelle ultime ore gli uomini di mercato bianconeri hanno raffreddato la pista Mateo Pellegrino per la formula: l'argentino sarà valutato solo in prestito. Lo riporta Tuttosport.