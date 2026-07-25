La Juventus non ha fretta nel sistemare la situazione relativa a Dusan Vlahovic: per il rinnovo si parla di un biennale da circa 7 milioni di euro, con un bonus alla firma che però papà Milos deve dimezzare. Nel frattempo il Besiktas intende rilanciare e ci sarà un nuovo incontro.
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TS: “Italiano chiama Vlahovic. Si raffredda la pista che porta a Pellegrino”
Vincenzo Italiano, che ha allenato DV9 ai tempi della Fiorentina, desidera avere il serbo al centro dell’attacco
Vincenzo Italiano, che ha allenato DV9 ai tempi della Fiorentina, desidera avere il serbo al centro dell’attacco ed è disposto ad attenderlo anche fino a metà agosto. Anche il Napoli si sta muovendo per l'ex viola. Nelle ultime ore gli uomini di mercato bianconeri hanno raffreddato la pista Mateo Pellegrino per la formula: l'argentino sarà valutato solo in prestito. Lo riporta Tuttosport.
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