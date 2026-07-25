Repubblica: “Firenze in corsa per Euro 2032. Quando verrà presa una decisione”

Firenze è tra le città in corsa per ospitare le partite di Euro 2032

Redazione VN 25 luglio 2026 (modifica il 25 luglio 2026 | 10:07)

Il Comune di Firenze conferma la propria volontà di candidare la città a ospitare le partite di Euro 2032, ribadendo che il progetto di riqualificazione dello stadio Artemio Franchi sarà portato a termine indipendentemente dall'esito della proposta di project financing presentata dalla Fiorentina. Palazzo Vecchio si è impegnato a garantire il completamento dell'intervento, individuando le risorse economiche necessarie e confermando gli impegni assunti con Uefa e Figc.

Entro il 31 luglio gli uffici comunali trasmetteranno tutta la documentazione richiesta per la candidatura. Il dossier sarà inviato prima alla Figc e successivamente alla Uefa. L'amministrazione punta a valorizzare un progetto già avviato e sostenuto da adeguate coperture economiche, oltre alla capacità della città di ospitare eventi sportivi di rilevanza internazionale.

Al momento Firenze è considerata tra le città in corsa per uno dei posti disponibili, anche se non ha ancora la certezza di rientrare tra i cinque stadi italiani che ospiteranno il torneo. Solo l'Allianz Stadium di Torino e lo Stadio Olimpico di Roma sono già considerati sicuri, mentre restano aperte le candidature di Firenze, Palermo, Napoli, Salerno e Cagliari, con Milano ancora in attesa dell'evoluzione del progetto del nuovo San Siro. La scelta definitiva è prevista nell'autunno del 2026. Lo riporta La Repubblica.