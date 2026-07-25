Il Comune di Firenze conferma la propria volontà di candidare la città a ospitare le partite di Euro 2032, ribadendo che il progetto di riqualificazione dello stadio Artemio Franchi sarà portato a termine indipendentemente dall'esito della proposta di project financing presentata dalla Fiorentina. Palazzo Vecchio si è impegnato a garantire il completamento dell'intervento, individuando le risorse economiche necessarie e confermando gli impegni assunti con Uefa e Figc.
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Repubblica: “Firenze in corsa per Euro 2032. Quando verrà presa una decisione”
Entro il 31 luglio gli uffici comunali trasmetteranno tutta la documentazione richiesta per la candidatura. Il dossier sarà inviato prima alla Figc e successivamente alla Uefa. L'amministrazione punta a valorizzare un progetto già avviato e sostenuto da adeguate coperture economiche, oltre alla capacità della città di ospitare eventi sportivi di rilevanza internazionale.
Al momento Firenze è considerata tra le città in corsa per uno dei posti disponibili, anche se non ha ancora la certezza di rientrare tra i cinque stadi italiani che ospiteranno il torneo. Solo l'Allianz Stadium di Torino e lo Stadio Olimpico di Roma sono già considerati sicuri, mentre restano aperte le candidature di Firenze, Palermo, Napoli, Salerno e Cagliari, con Milano ancora in attesa dell'evoluzione del progetto del nuovo San Siro. La scelta definitiva è prevista nell'autunno del 2026. Lo riporta La Repubblica.
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