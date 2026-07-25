Gazzetta: “Joao Mario sempre più vicino. Da cosa dipende il suo arrivo”

A Bologna è stato impiegato stabilmente come terzino destro in una difesa a quattro

Redazione VN 25 luglio 2026 (modifica il 25 luglio 2026 | 08:44)

Joao Mario si prepara a diventare una nuova risorsa per la fascia destra della Fiorentina, dove ricoprirebbe il ruolo di terzino nel 4-3-3 di Fabio Grosso. Pur essendo nato calcisticamente come esterno con spiccate doti offensive, il portoghese ha dimostrato nel corso della carriera di sapersi adattare anche a sistemi di gioco come il 3-4-2-1 e il 3-5-2, grazie alla sua versatilità e alla capacità di coprire l'intera corsia.

Cresciuto nel settore giovanile del Porto, con cui ha giocato con continuità dal 2020 al 2025, Joao Mario non è riuscito a trovare lo spazio desiderato nella successiva esperienza alla Juventus. Più positivo, invece, il rendimento durante il prestito al Bologna, dove è stato impiegato stabilmente come terzino destro in una difesa a quattro, collezionando 15 presenze da titolare e oltre 1.100 minuti in campo.

Dal punto di vista tecnico, Joao Mario è un giocatore che fa della qualità nella costruzione del gioco uno dei suoi punti di forza, pur non essendo particolarmente prolifico in termini di gol e assist. Il suo arrivo alla Fiorentino non sarà immediato perché è stato convocato da Spalletti per l'amichevole contro Standard Liegi in Belgio. Inoltre i viola, prima di procedere con un altro acquisto, vorrebbero lavorare sulle uscite. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.