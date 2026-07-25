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Corriere dello Sport

Cor. Sport: “Gudmundsson come Berardi. Nel 4-3-3 può starci”

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Sembrava escluso dal 4-3-3, ma il ritiro dice che l’islandese può modificare il proprio destino
Redazione VN

Il Corriere dello Sport si concentra sul Albert Gudmundsson che, almeno inizialmente, poteva sembrare un pesce fuor d'acqua nel 4-3-3 di Fabio Grosso. La cessione pareva scontata, ma in realtà l'ex Genoa non è mai entrato, almeno per il momento, nell'occhio del ciclone del mercato. Anche perché sta dimostrando che nel modulo del nuovo tecnico viola può starci. Ecco, infatti, cosa scrive il quotidiano:

(...) Due settimane sono trascorse dal giorno della presentazione in cui Fabio Grosso ha definito il quadro tattico della squadra che ha in mente e, a domanda precisa risposta precisa, lì dentro l’ex Genoa non ci sarebbe potuto stare, né a centrocampo dove proprio in quel giorno stava arrivando Atta (e di lì a poco sarebbe arrivato Oulai) e né a formare il tridente offensivo ovviamente da esterno. Intendiamoci, nessuna bocciatura preventiva da parte del tecnico romano e tanto meno nessun pregiudizio verso Gud, il cui valore non è certo in discussione, ma sano e sincero realismo nel disegnare aspettative, problematiche e progetti intorno alla nuova Fiorentina. GUD SÌ. Due settimane, una partita sui generis con la Primavera e un’amichevole contro il Gubbio, oltre ai dieci giorni di ritiro, sono poco o nulla per spostare la questione da un piano virtuale a un altro che è ugualmente virtuale, però di sicuro l’islandese sta provando ad aggiornarla in altra maniera e non tanto per il gol e per la buona prestazione con gli umbri, oppure perché già oggi ci riproverà nel primo dei due test-match in Inghilterra, quanto perché nel 4-3-3 di Grosso sta dimostrando di poterci stare, oltre che lui di voler rimanere a Firenze (mai ha chiesto di essere ceduto) che è componente essenziale in tutta la vicenda. Come? Interpretando il ruolo che è stato di Berardi nel Sassuolo, dove l’allenatore viola componeva il terzetto offensivo con un’ala pura e appunto Berardi a supporto del centravanti.

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