Cor. Sport: “Gudmundsson come Berardi. Nel 4-3-3 può starci”

Il Corriere dello Sport si concentra sul Albert Gudmundsson che, almeno inizialmente, poteva sembrare un pesce fuor d'acqua nel 4-3-3 di Fabio Grosso. La cessione pareva scontata, ma in realtà l'ex Genoa non è mai entrato, almeno per il momento, nell'occhio del ciclone del mercato. Anche perché sta dimostrando che nel modulo del nuovo tecnico viola può starci. Ecco, infatti, cosa scrive il quotidiano: