Il Corriere dello Sport si concentra sul Albert Gudmundsson che, almeno inizialmente, poteva sembrare un pesce fuor d'acqua nel 4-3-3 di Fabio Grosso. La cessione pareva scontata, ma in realtà l'ex Genoa non è mai entrato, almeno per il momento, nell'occhio del ciclone del mercato. Anche perché sta dimostrando che nel modulo del nuovo tecnico viola può starci. Ecco, infatti, cosa scrive il quotidiano:
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VIOLA NEWS news viola stampa Cor. Sport: “Gudmundsson come Berardi. Nel 4-3-3 può starci”
Corriere dello Sport
Cor. Sport: “Gudmundsson come Berardi. Nel 4-3-3 può starci”
Sembrava escluso dal 4-3-3, ma il ritiro dice che l’islandese può modificare il proprio destino
(...) Due settimane sono trascorse dal giorno della presentazione in cui Fabio Grosso ha definito il quadro tattico della squadra che ha in mente e, a domanda precisa risposta precisa, lì dentro l’ex Genoa non ci sarebbe potuto stare, né a centrocampo dove proprio in quel giorno stava arrivando Atta (e di lì a poco sarebbe arrivato Oulai) e né a formare il tridente offensivo ovviamente da esterno. Intendiamoci, nessuna bocciatura preventiva da parte del tecnico romano e tanto meno nessun pregiudizio verso Gud, il cui valore non è certo in discussione, ma sano e sincero realismo nel disegnare aspettative, problematiche e progetti intorno alla nuova Fiorentina. GUD SÌ. Due settimane, una partita sui generis con la Primavera e un’amichevole contro il Gubbio, oltre ai dieci giorni di ritiro, sono poco o nulla per spostare la questione da un piano virtuale a un altro che è ugualmente virtuale, però di sicuro l’islandese sta provando ad aggiornarla in altra maniera e non tanto per il gol e per la buona prestazione con gli umbri, oppure perché già oggi ci riproverà nel primo dei due test-match in Inghilterra, quanto perché nel 4-3-3 di Grosso sta dimostrando di poterci stare, oltre che lui di voler rimanere a Firenze (mai ha chiesto di essere ceduto) che è componente essenziale in tutta la vicenda. Come? Interpretando il ruolo che è stato di Berardi nel Sassuolo, dove l’allenatore viola componeva il terzetto offensivo con un’ala pura e appunto Berardi a supporto del centravanti.
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