Mourinho ha dato il via libera per l'approdo di Victor Valdepenas alla Fiorentina. Oltre a lui Vieri, Dragusin, Atta, Jimenez, Oulai sono tutti rinforzi ad ampio respiro e senza confini, dal Sudamerica alla parte più orientale d’Europa passando per il continente africano in una ricerca che corrispondesse a criteri precisi.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “I dettami di Paratici per il mercato. Cosa ci si aspetta dagli esterni”
Corriere dello Sport
CorSport: “I dettami di Paratici per il mercato. Cosa ci si aspetta dagli esterni”
Gli obiettivi di Fabio Paratici nella costruzione della Fiorentina
L'obiettivo della Fiorentina era quello di cercare profili giovani, di talento e funzionali alla costruzione di una squadra competitiva. E su questo binario sta andando la ricerca degli esterni offensivi. Dei tre che arriveranno, sicuramente uno si prevede sia un altro arrivo ad effetto. Lo scrive Il Corriere dello Sport.
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