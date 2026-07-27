CorSport: “I dettami di Paratici per il mercato. Cosa ci si aspetta dagli esterni”

Mourinho ha dato il via libera per l'approdo di Victor Valdepenas alla Fiorentina. Oltre a lui Vieri, Dragusin, Atta, Jimenez, Oulai sono tutti rinforzi ad ampio respiro e senza confini, dal Sudamerica alla parte più orientale d’Europa passando per il continente africano in una ricerca che corrispondesse a criteri precisi .

L'obiettivo della Fiorentina era quello di cercare profili giovani, di talento e funzionali alla costruzione di una squadra competitiva. E su questo binario sta andando la ricerca degli esterni offensivi. Dei tre che arriveranno, sicuramente uno si prevede sia un altro arrivo ad effetto. Lo scrive Il Corriere dello Sport.