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Nazione: “Contatti continui per Moreno al Venezia. Gli altri club interessati”

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Matias Moreno è al centro delle trattative di mercato con diversi club interessati, uno tra tutti il Venezia
Redazione VN

Dopo la trattativa saltata con il Wrexham, la Fiorentina prova a chiudere per Matias Moreno al Venezia. E infatti continuano i contatti tra i due club per capire se ci sia la fattibilità di portare a termine l'operazione.

La Fiorentina chiede almeno 8 milioni di euro e una corposa percentuale sulla rivendita del giocatore. Il difensore piace anche ad altri club italiani ed esteri: Monza, Getafe ed Espanyol. Lo scrive La Nazione.

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