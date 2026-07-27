Nonostante le voci di mercato, David De Geaha scelto di rimanere a Firenze e la Fiorentina gli ha dato fiducia almeno per un altro anno. Per questo dopo la sconfitta contro il QPR è stato lui a parlare alla stampa ribadendo il senso di responsabilità che la fascia da capitano gli consegna: sarà lui il capitano del centenario della Fiorentina.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “De Gea il capitano del centenario. Quando è stata presa la decisione”
Corriere dello Sport
CorSport: “De Gea il capitano del centenario. Quando è stata presa la decisione”
David De Gea sarà il capitano della Fiorentina anche per questa stagione
Tutto ha inizio da una decisione - all'apparenza drastica - presa da Paolo Vanoli a dicembre che ha risollevato la squadra in un momento delicato: togliere la fascia a Luca Ranieri per passarla a De Gea. E adesso la Fiorentina prova a ripartire da qui, da De Gea, il volto del nuovo corso viola. Lo scrive Il Corriere dello Sport.
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