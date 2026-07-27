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Corriere dello Sport

CorSport: “De Gea il capitano del centenario. Quando è stata presa la decisione”

de gea
David De Gea sarà il capitano della Fiorentina anche per questa stagione
Redazione VN

Nonostante le voci di mercato, David De Geaha scelto di rimanere a Firenze e la Fiorentina gli ha dato fiducia almeno per un altro anno. Per questo dopo la sconfitta contro il QPR è stato lui a parlare alla stampa ribadendo il senso di responsabilità che la fascia da capitano gli consegna: sarà lui il capitano del centenario della Fiorentina.

Tutto ha inizio da una decisione - all'apparenza drastica - presa da Paolo Vanoli a dicembre che ha risollevato la squadra in un momento delicato: togliere la fascia a Luca Ranieri per passarla a De Gea. E adesso la Fiorentina prova a ripartire da qui, da De Gea, il volto del nuovo corso viola. Lo scrive Il Corriere dello Sport.

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