CorSport: “De Gea il capitano del centenario. Quando è stata presa la decisione”

Nonostante le voci di mercato, David De Geaha scelto di rimanere a Firenze e la Fiorentina gli ha dato fiducia almeno per un altro anno. Per questo dopo la sconfitta contro il QPR è stato lui a parlare alla stampa ribadendo il senso di responsabilità che la fascia da capitano gli consegna: sarà lui il capitano del centenario della Fiorentina.