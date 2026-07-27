La Fiorentina deve inevitabilmente sfoltire la rosa e il fine settimana passato è stato fondamentale in tal senso. Si è scaldata la pista che dovrebbe portare Pietro Comuzzo al Torino, con il club granata che ha provato ad accelerare. L'operazione si basa su un prestito con un eventuale diritto di riscatto fissato a cifre alte.
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VIOLA NEWS news viola stampa Nazione su Comuzzo: “Il Torino accelera, la formula. Ma la Fiorentina non lo boccia”
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Nazione su Comuzzo: “Il Torino accelera, la formula. Ma la Fiorentina non lo boccia”
Pietro Comuzzo lascerà Firenze
Per Comuzzo non è una bocciatura perché la Fiorentina continua a credere nelle potenzialità del giocatore, ma è chiaro che adesso serve continuità. Lo riporta La Nazione.
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