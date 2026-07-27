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Corriere dello Sport

CorSport: “Martinelli ancora in prestito. Ma la Fiorentina ha preso una decisione”

Martinelli Avellino
La Fiorentina ha le idee chiare sul futuro di Tommaso Martinelli
Redazione VN

La Fiorentina ha deciso di dare fiducia a David De Gea che sarà il portiere titolare anche per un altro anno. A completare il reparto Christensen e Lezzerini: un trio di estremi difensori affiatatissimo anche fuori dal campo assieme al nuovo preparatore dei portieri, Claudio Filippi.

Tuttavia, la Fiorentina con Paratici ragiona nel medio-lungo termine. Per questo il portiere del futuro dovrebbe essere Tommaso Martinelli, in prestito all'Avellino dopo aver ben figurato con la Sampdoria. La Fiorentina quindi ha deciso: il classe 2006 dopo questa esperienza tornerà a casa. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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