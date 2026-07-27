CorSport: “Martinelli ancora in prestito. Ma la Fiorentina ha preso una decisione”

La Fiorentina ha le idee chiare sul futuro di Tommaso Martinelli

La Fiorentina ha deciso di dare fiducia a David De Gea che sarà il portiere titolare anche per un altro anno. A completare il reparto Christensen e Lezzerini: un trio di estremi difensori affiatatissimo anche fuori dal campo assieme al nuovo preparatore dei portieri, Claudio Filippi.