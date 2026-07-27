La Fiorentina ha deciso di dare fiducia a David De Gea che sarà il portiere titolare anche per un altro anno. A completare il reparto Christensen e Lezzerini: un trio di estremi difensori affiatatissimo anche fuori dal campo assieme al nuovo preparatore dei portieri, Claudio Filippi.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Martinelli ancora in prestito. Ma la Fiorentina ha preso una decisione”
Corriere dello Sport
CorSport: “Martinelli ancora in prestito. Ma la Fiorentina ha preso una decisione”
La Fiorentina ha le idee chiare sul futuro di Tommaso Martinelli
Tuttavia, la Fiorentina con Paratici ragiona nel medio-lungo termine. Per questo il portiere del futuro dovrebbe essere Tommaso Martinelli, in prestito all'Avellino dopo aver ben figurato con la Sampdoria. La Fiorentina quindi ha deciso: il classe 2006 dopo questa esperienza tornerà a casa. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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