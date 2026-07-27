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La Nazione

Campagna abbonamenti, Nazione: “11.500 tessere vendute. Cosa include”

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La tessera include una serie di vantaggi per chi la possiede
Redazione VN

Continua in modo spedito la campagna abbonamenti della Fiorentina che, al termine della prima fase riservata ai vecchi abbonati, ha registrato 11.500 tessere vendute. Il mercato ha sicuramente influito andando a mettere un po' di luce dove, fino alla passata stagione, c'erano solo ombre.

La tessera comprende le gare casalinghe del campionato di Serie A e una prelazione con biglietto a 2 euro per la sfida di Coppa Italia del 14 agosto contro la vincente di Benevento-Ravenna. Confermata la possibilità di cedere la tessera fino a un massimo di cinque partite, con l'esclusione dei big match contro Inter, Milan, Juventus, Napoli e Roma. Gli abbonati avranno inoltre diritto all'ingresso allo spettacolo del Centenario. Lo scrive La Nazione.

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