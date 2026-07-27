Campagna abbonamenti, Nazione: “11.500 tessere vendute. Cosa include”

Continua in modo spedito la campagna abbonamenti della Fiorentina che, al termine della prima fase riservata ai vecchi abbonati, ha registrato 11.500 tessere vendute . Il mercato ha sicuramente influito andando a mettere un po' di luce dove, fino alla passata stagione, c'erano solo ombre.

La tessera comprende le gare casalinghe del campionato di Serie A e una prelazione con biglietto a 2 euro per la sfida di Coppa Italia del 14 agosto contro la vincente di Benevento-Ravenna. Confermata la possibilità di cedere la tessera fino a un massimo di cinque partite, con l'esclusione dei big match contro Inter, Milan, Juventus, Napoli e Roma. Gli abbonati avranno inoltre diritto all'ingresso allo spettacolo del Centenario. Lo scrive La Nazione.