La Juventus ha la necessità di riempire qualche casella vuota nel reparto offensivo, soprattutto per quando riguarda le corsie esterne. In particolare la ricerca verte sull'alternativa di Cambiaso sulla sinistra.
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Tuttosport
TS: “Juventus su Fortini come vice Cambiaso. La richiesta della Fiorentina”
Per il vice Cambiaso la Juventus guarda in casa viola
Un profilo che piace alla dirigenza bianconera è quello di Niccolò Fortini della Fiorentina. Il classe 2006 ha il contratto in scadenza a giugno 2027, ma la viola partirebbe da una valutazione intorno ai 10/15 milioni di euro per il giovane terzino. Lo scrive Tuttosport.
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