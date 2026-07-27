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TS: “Juventus su Fortini come vice Cambiaso. La richiesta della Fiorentina”

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Per il vice Cambiaso la Juventus guarda in casa viola
Redazione VN

La Juventus ha la necessità di riempire qualche casella vuota nel reparto offensivo, soprattutto per quando riguarda le corsie esterne. In particolare la ricerca verte sull'alternativa di Cambiaso sulla sinistra.

Un profilo che piace alla dirigenza bianconera è quello di Niccolò Fortini della Fiorentina. Il classe 2006 ha il contratto in scadenza a giugno 2027, ma la viola partirebbe da una valutazione intorno ai 10/15 milioni di euro per il giovane terzino. Lo scrive Tuttosport.

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