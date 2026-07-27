La Fiorentina è vicina a chiudere un altro colpo per gli esterni di difesa. Infatti, come scrive La Gazzetta dello Sport, è solo una questione di tempo per vedere Joao Mario in viola, dal momento che l'accordo con la Juventus è stato trovato. Nel frattempo, però, Dodò dovrà essere ceduto e i viola stanno cercando il miglior offerente e un club gradito al brasiliano. Sulla sinistra, invece, è una questione di giorni per Valdepenas dal Real Madrid.
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VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “Esterno un colpo a sorpresa. E Gudmundsson resta in uscita”
La Gazzetta dello Sport
Gazzetta: “Esterno un colpo a sorpresa. E Gudmundsson resta in uscita”
Dopo aver praticamente sistemato centrocampo e difesa, in casa Fiorentina è il momento di mettersi a lavoro per gli esterni d'attacco
Capitolo esterni offensivi—
Il vero rebus sono gli esterni offensivi perché non ci sono uomini di ruolo tanto che Grosso, pur di provare il suo 4-3-3, sta utilizzando Jimenez alto a destra e Gudmundsson a sinistra, entrambi adattati, e con l'islandese perfino in uscita. La Fiorentina sta cercando un colpo a sorpresa, ma intanto rimane valido il nome di Cancellieri per il quale la Lazio apre alla cessione perché scade a giugno 2027, oltre a Isaksen, nello stesso ruolo, sta recuperando prima del previsto dopo l'operazione per pubalgia. Da continuare a monitorare pure Koleosho anche se pare uscito dai radar.
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