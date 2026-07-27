Gazzetta: “Esterno un colpo a sorpresa. E Gudmundsson resta in uscita”

La Fiorentina è vicina a chiudere un altro colpo per gli esterni di difesa. Infatti, come scrive La Gazzetta dello Sport, è solo una questione di tempo per vedere Joao Mario in viola , dal momento che l' accordo con la Juventus è stato trovato . Nel frattempo, però, Dodò dovrà essere ceduto e i viola stanno cercando il miglior offerente e un club gradito al brasiliano. Sulla sinistra, invece, è una questione di giorni per Valdepenas dal Real Madrid.

Capitolo esterni offensivi

Il vero rebus sono gli esterni offensivi perché non ci sono uomini di ruolo tanto che Grosso, pur di provare il suo 4-3-3, sta utilizzando Jimenez alto a destra e Gudmundsson a sinistra, entrambi adattati, e con l'islandese perfino in uscita. La Fiorentina sta cercando un colpo a sorpresa, ma intanto rimane valido il nome di Cancellieri per il quale la Lazio apre alla cessione perché scade a giugno 2027, oltre a Isaksen, nello stesso ruolo, sta recuperando prima del previsto dopo l'operazione per pubalgia. Da continuare a monitorare pure Koleosho anche se pare uscito dai radar.