Roma in chiusura per Castro. CorSera: “Rifiutato un ingaggio più alto della viola”

Dopo i mancati approdi di Summerville e Greenwood, la Roma è pronta a chiudere per Castro. Il ds d'Amico sta definendo i dettagli con il Bologna per un'operazione da 30 milioni più 5 di bonus. La Roma gli ha offerto un ingaggio doppio rispetto a quello percepito al in rossoblù: da 1,1 a 2,2 milioni a stagione.