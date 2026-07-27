Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Roma in chiusura per Castro. CorSera: “Rifiutato un ingaggio più alto della viola”

Corriere della Sera

Roma in chiusura per Castro. CorSera: “Rifiutato un ingaggio più alto della viola”

Roma in chiusura per Castro. CorSera: “Rifiutato un ingaggio più alto della viola” - immagine 1
Castro ha rifiutato l'offerta della Fiorentina
Redazione VN

Dopo i mancati approdi di Summerville e Greenwood, la Roma è pronta a chiudere per Castro. Il ds d'Amico sta definendo i dettagli con il Bologna per un'operazione da 30 milioni più 5 di bonus. La Roma gli ha offerto un ingaggio doppio rispetto a quello percepito al in rossoblù: da 1,1 a 2,2 milioni a stagione.

Il retroscena

—  

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera edizione Roma, Castro avrebbe rifiutato la proposta della Fiorentina che gli offriva un ingaggio superiore. 

Leggi anche
Gazzetta insiste: “Torna di moda Thorstvedt. Ma arriverebbe ad una condizione”
Nazione su Viery: “Si sta adattando a un calcio diverso. Le richieste di Grosso”

© RIPRODUZIONE RISERVATA