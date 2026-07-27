Dopo i mancati approdi di Summerville e Greenwood, la Roma è pronta a chiudere per Castro. Il ds d'Amico sta definendo i dettagli con il Bologna per un'operazione da 30 milioni più 5 di bonus. La Roma gli ha offerto un ingaggio doppio rispetto a quello percepito al in rossoblù: da 1,1 a 2,2 milioni a stagione.
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VIOLA NEWS news viola stampa Roma in chiusura per Castro. CorSera: “Rifiutato un ingaggio più alto della viola”
Corriere della Sera
Roma in chiusura per Castro. CorSera: “Rifiutato un ingaggio più alto della viola”
Castro ha rifiutato l'offerta della Fiorentina
Il retroscena—
Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera edizione Roma, Castro avrebbe rifiutato la proposta della Fiorentina che gli offriva un ingaggio superiore.
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