Gazzetta insiste: “Torna di moda Thorstvedt. Ma arriverebbe ad una condizione”

l volto della Fiorentina è destinato a cambiare ancora. La sensazione è che a centrocampo, nonostante gli arrivi di Atta e Oulai, qualcosa debba ancora succedere e che altri movimenti siano previsti sia all'interno, cioè in quale posizione far rendere al meglio ogni elemento già in rosa, che esterno nel senso che sono attese altre mosse. Un'idea fin del primo momento e ancora mai depennata dalla lista dei possibili obiettivi è quella di Kristian Thorstvedt, un fedelissimo di Fabio Grosso che lo ha avuto al Sassuolo e adesso lo allenerebbe di nuovo volentieri. Come scrive La Gazzetta dello Sport, le due società hanno già avuto nelle scorse settimane un primo contatto, poi tutto è stato messo in stand by, anche perché sia da una parte che dall'altra c'erano altre urgenze da sistemare. Ora, però, il profilo del centrocampista neroverde può tornare di moda e lo stesso giocatore già da tempo ha dato il suo benestare al trasferimento. Certo, sarà necessario mettersi intorno a un tavolo e far parlare le due società, tuttavia l'operazione non è archiviata.