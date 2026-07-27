Il neo arrivato Viery si sta adattando a quelle che sono le richieste di Fabio Grosso, oltre a un tipo di calcio e cultura completamente diversi: "Stiamo lavorando duramente e si è visto anche nell'amichevole contro il QPR. Ma sono molto contento dell'ambiente che ho trovato e dei miei compagni che mi stanno aiutando molto".
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VIOLA NEWS news viola stampa Nazione su Viery: “Si sta adattando a un calcio diverso. Le richieste di Grosso”
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Nazione su Viery: “Si sta adattando a un calcio diverso. Le richieste di Grosso”
Le richieste di Fabio Grosso per Viery
Su Grosso—
Il mister ci sta chiedendo di giocare con molta qualità e intensità. È una richiesta che ci ha fatto fin dai primi allenamenti e noi cerchiamo di metterla in pratica. Ci sono concetti diversi rispetto al calcio brasiliano e io sto cercando di abituarmi.
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