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Nazione su Viery: “Si sta adattando a un calcio diverso. Le richieste di Grosso”

Nazione su Viery: “Si sta adattando a un calcio diverso. Le richieste di Grosso” - immagine 1
Le richieste di Fabio Grosso per Viery
Redazione VN

Il neo arrivato Viery si sta adattando a quelle che sono le richieste di Fabio Grosso, oltre a un tipo di calcio e cultura completamente diversi: "Stiamo lavorando duramente e si è visto anche nell'amichevole contro il QPR. Ma sono molto contento dell'ambiente che ho trovato e dei miei compagni che mi stanno aiutando molto".

Su Grosso

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Il mister ci sta chiedendo di giocare con molta qualità e intensità. È una richiesta che ci ha fatto fin dai primi allenamenti e noi cerchiamo di metterla in pratica. Ci sono concetti diversi rispetto al calcio brasiliano e io sto cercando di abituarmi.

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