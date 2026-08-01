Importante novità per tutti i tifosi viola e lettori di VN: anche in Italia è arrivata la funzione “Fonti preferite” di Google
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C'è una novità importante e interessante per tutti i tifosi viola e per chi segue quotidianamente le notizie sulla Fiorentina: anche in Italia è arrivata la funzione “Fonti preferite” di Google. Scegli Violanews come tuo sito preferito su Google: clicca qui!
Si tratta di uno strumento pensato per personalizzare l’esperienza informativa degli utenti, permettendo di selezionare i siti di riferimento da cui ricevere notizie in evidenza direttamente su Google News e Discover. Tra questi, non può mancare Violanews, punto di riferimento per l’informazione viola online, con aggiornamenti continui su squadra, mercato e attualità legata al mondo Fiorentina.
Cos’è “Fonti preferite” di GoogleLa nuova funzione consente agli utenti di:
- Scegliere i propri siti di informazione preferiti
- Visualizzare più contenuti da queste fonti
- Personalizzare il feed di notizie in base ai propri interessi
In pratica, selezionando Violanews tra le fonti preferite, Google mostrerà con maggiore frequenza le news pubblicate dal sito.
Come aggiungere ViolanewsPer inserire Violanews tra le tue fonti preferite bastano pochi passaggi:
- Vai alla pagina dedicata di Google https://www.google.com/preferences/source?q=violanews.com
- Accedi con il tuo account Google
- Clicca su “Segui” o “Aggiungi”
Da quel momento, riceverai più facilmente aggiornamenti, approfondimenti e ultime notizie dal mondo Fiorentina. Anche cercando una notizia su Google si può arrivare alla funzione fonti preferite attraverso il pulsante accanto a "Notizie Principali". Si aprirà un menu a tendina e basterà inserire Violanews e aggiungerlo alle fonti preferite. E il gioco è fatto.
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