“Torrini in festa”: sport, musica e stand gastronomici a casa della Sestese

Sestese Calcio è lieta di presentare la prima edizione di “ Torrini in Festa ”. Dal 4 all'11 luglio arriva una settimana ricca di eventi presso lo stadio “Piero Torrini” , in piazza Bagnolet 4, a Sesto Fiorentino. Tutti i giorni, dalle 19 alle 23:30 , serate imperdibili: musica dal vivo, dj set, giostre per grandi e piccini e tanti stand gastronomici fissi che soddisferanno tutti i gusti.

La casa della Sestese si apre alla cittadinanza per ospitare una vera e propria settimana di intrattenimento. Nel segno della ricca tradizione, sportiva e non solo, del territorio. La società rossoblù, con il patrocinio del Comune di Sesto Fiorentino, è pronta ad accogliere tifosi, cittadini e visitatori, offrendo loro un’esperienza speciale nella rinnovata atmosfera del suo impianto casalingo. Casa, sinonimo di atmosfera accogliente e familiare che avvolgerà chi passerà dallo stadio in quei giorni: un "Torrini in Festa" per tutti. Chi c'è dietro Torrini in Festa?