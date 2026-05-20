Nell’edizione odierna La Gazzetta dello Sport ha parlato anche delle conseguenze dell’infortunio di Fabiano Parisi sui piani della Fiorentina per la prossima stagione.
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Parisi ko, la Fiorentina valuta un sostituto per la prossima stagione
Il grave infortunio di Fabiano Parisi cambia i piani della Fiorentina: Paratici valuta rinforzi o la permanenza di Luis Balbo.
Come ovviare?—
L’ex Empoli, considerato uno dei punti fermi del progetto viola, resterà fuori a lungo dopo la rottura del legamento crociato e il rientro è previsto non prima della fine dell’anno. Una situazione che obbligherà il diesse Fabio Paratici a intervenire sul mercato per trovare un sostituto oppure a trattenere Luis Balbo, inizialmente destinato a partire in prestito.
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