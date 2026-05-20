Nell’edizione odierna la Repubblica si è soffermata anche sul futuro di Paolo Vanoli, sempre più vicino all’addio alla Fiorentina al termine della stagione.
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Rep: “Vanoli verso l’addio. Ecco quando verrà annunciato”
La Fiorentina sarebbe pronta a separarsi da Paolo Vanoli a fine stagione nonostante la salvezza raggiunta nelle ultime settimane.
Secondo il quotidiano, il rapporto tra Vanoli e Fabio Paratici sarebbe stato diretto e collaborativo fin dal primo giorno, con il direttore sportivo che avrebbe sempre difeso il tecnico davanti alla squadra e all’ambiente viola durante la corsa salvezza.
Con il raggiungimento dell’obiettivo, però, il club avrebbe maturato la volontà di aprire un nuovo ciclo tecnico. Una conferma di Vanoli viene definita oggi molto difficile, anche perché — sottolinea Repubblica — un eventuale rinnovo sarebbe probabilmente già stato annunciato subito dopo la salvezza. La separazione dovrebbe essere ufficializzata nella conferenza stampa di fine stagione prevista la prossima settimana.
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