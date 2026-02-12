Cinquini racconta: “Quando ho quasi portato Thuram alla Fiorentina”

L'ex dirigente della Fiorentina Oreste Cinquini ha parlato in un'intervista a Oggi Sport Notizie. Queste le sue parole su un retroscena di mercato a proposito della squadra viola:
Il dirigente parla anche della Fiorentina attuale
Un rimpianto? Quando ero a Firenze sono andato a vedere ad un torneo Thuram, avevo già parlato con il Monaco ed avevamo l’accordo pronto. Giorni dopo ritornai e l’avevano già venduto al Parma. Fiorentina attuale? Di facile non c’è niente soprattutto quando ci si trova in questi bassifondi di classifica molto difficili. La Fiorentina per me ha una rosa molto buona e valida, che a inizio stagione poteva lottare per l’Europa
