Valentini ammette: “Non avrei mai lasciato il Boca, ma loro con idee diverse”

Le parole del difensore, Nicolas Valentini, in prestito al Verona dalla Fiorentina, sul suo passato al Boca Juniors
Redazione VN

Il difensore del Verona, Nicolas Valentini, in prestito dalla Fiorentina, ha parlato al canale YouTube Ezzequiel del suo addio dal Boca Juniors. Queste le sue parole:

Sempre pensato di poter rinnovare il contratto con il Boca Juniors, ma loro non avevano le mie stesse intenzioni. Se le avessero avute, sarei rimasto lì. Ho sempre avuto l'idea di rimanere a lungo. Sarò sempre grato al Boca, perché mi ha dato tutto. Ho sempre mostrato apertura verso la società per qualunque tipo di proposta. Avevo molte alternative, ero entusiasta all'idea. Avrei voluto, ma a volte le cose non vanno come vorresti.

