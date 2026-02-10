Slot: “Mancare la Champions? Quando è successo abbiamo preso solo Chiesa”

Il Liverpool di Arne Slot non può più sbagliare. I Reds in Premier League stanno vivendo un periodo complesso, e la zona Champions si sta allontanando sempre di più. Dopo un’estate con spese faraoniche, Slot conosce bene i rischi di un...

Redazione VN 10 febbraio 2026 (modifica il 10 febbraio 2026 | 16:18)

Il Liverpool di Arne Slot non può più sbagliare. I Reds in Premier League stanno vivendo un periodo complesso, e la zona Champions si sta allontanando sempre di più. Dopo un'estate con spese faraoniche, Slot conosce bene i rischi di un mancato accesso alla Champions League. Nel 2024 i Reds rimasero fuori dalle prime 4, e nel mercato successivo l'unico innesto fu l'ex viola Chiesa. Le parole del tecnico olanese:

"Se non ci qualifichiamo in Champions League, allora non è stata una stagione accettabile. Quando sono arrivato qui abbiamo potuto ingaggiare solo Chiesa, e questo dopo una stagione di Europa League. Ne sono pienamente consapevole."