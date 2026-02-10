Ex viola: per Nico Gonzalez il riscatto dell’Atletico si avvicina

Il futuro di Nico Gonzalez sembra ormai indirizzato lontano da Torino e sempre più verso l’ Atletico Madrid . L’esterno argentino, arrivato sotto la guida di Diego Simeone nell’estate 2025, è vicino a una conferma definitiva in Spagna, un’operazione che potrebbe garantire alla Juventus un’importante iniezione di liquidità in vista delle prossime sessioni di mercato. Il trasferimento dell’ex bianconero si è concretizzato tramite un prestito oneroso da 1 milione di euro , cifra che potrà salire di un altro milione al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. L’accordo, valido fino al 30 giugno 2026, prevede inoltre un diritto di riscatto fissato a 32 milioni di euro , destinato a trasformarsi in obbligo al verificarsi di precise condizioni.

Contano i minuti

L’aspetto chiave dell’operazione è legato al minutaggio: l’Atletico sarà infatti obbligato a esercitare il riscatto se Gonzalez raggiungerà il 60% delle presenze stagionali in Liga, giocando almeno 45 minuti a partita. Tradotto in cifre, significa 21 gare da almeno un tempo ciascuna. Attualmente, il giocatore ha già accumulato 16 presenze “utili” tra campionato e Champions League, avvicinandosi alla soglia decisiva. Sul piano offensivo, il bottino registra un gol, nessun assist e tre ammonizioni: numeri che non rendono pienamente merito al contributo tattico fornito alla squadra di Simeone, ma che spingono comunque l’Atletico verso l’obiettivo riscatto.