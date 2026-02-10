Ex viola: per Nico Gonzalez il riscatto dell’Atletico si avvicina

Il futuro di Nico Gonzalez sembra ormai indirizzato lontano da Torino e sempre più verso l’Atletico Madrid. L’esterno argentino, arrivato sotto la guida di Diego Simeone nell’estate 2025, è vicino a una conferma definitiva in Spagna, un’operazione che potrebbe garantire alla Juventus un’importante iniezione di liquidità in vista delle prossime sessioni di mercato. Il trasferimento dell’ex bianconero si è concretizzato tramite un prestito oneroso da 1 milione di euro, cifra che potrà salire di un altro milione al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. L’accordo, valido fino al 30 giugno 2026, prevede inoltre un diritto di riscatto fissato a 32 milioni di euro, destinato a trasformarsi in obbligo al verificarsi di precise condizioni.
Contano i minuti—
L’aspetto chiave dell’operazione è legato al minutaggio: l’Atletico sarà infatti obbligato a esercitare il riscatto se Gonzalez raggiungerà il 60% delle presenze stagionali in Liga, giocando almeno 45 minuti a partita. Tradotto in cifre, significa 21 gare da almeno un tempo ciascuna. Attualmente, il giocatore ha già accumulato 16 presenze “utili” tra campionato e Champions League, avvicinandosi alla soglia decisiva. Sul piano offensivo, il bottino registra un gol, nessun assist e tre ammonizioni: numeri che non rendono pienamente merito al contributo tattico fornito alla squadra di Simeone, ma che spingono comunque l’Atletico verso l’obiettivo riscatto.
