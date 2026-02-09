Kouamè, esordio immediato con l’Aris Salonicco: come è andato

Dopo aver giocato pochissimi minuti con la Fiorentina quest'anno, anche a causa del lungo infortunio che lo aveva tenuto lontano dal campo per molto tempo nella passata stagione ad Empoli, Christian Kouamè trova subito il suo esordio con la maglia dell'Aris Salonicco. L'attaccante ivoriano, infatti, è subentrato al 59' nel derby contro il PAOK terminato con il risultato di 0-0. Match dominato in lungo e in largo dalla squadra dove milita anche un altro ex viola attualmente in prestito, Alessandro Bianco. Nel finale Kouamè è stato anche ammonito. Queste le sue parole dedicate ai primi minuti di questa nuova esperienza: